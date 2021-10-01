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    Названы лучшие игроки месяца в КХЛ

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    На официальном сайте КХЛ подвели итоги сентября и назвали лучших игроков месяца регулярного чемпионата.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    Лучшим вратарем стал игрок «Салавата Юлаева» Юха Метсола. На его счету 7 побед в 8 матчах. Коэффициент надежности составил 1.38.

    Лучшим защитником признан игрок «Металлурга» Михаил Пашнин. Общий коэффициент полезности составил +14. Также на его счету 7 результативных передач.

    Вадим Шипачев «Динамо» Москва признан лучшим нападающим месяца. На его счету 26 очков (9+17) и коэффициент полезности +4.

    Лучший новичок лиги — Дмитрий Рашевский из «Динамо» Москва. На счету форварда 13 очков — 8 голов и 5 передач.

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