Названы лучшие игроки месяца в КХЛ

На официальном сайте КХЛ подвели итоги сентября и назвали лучших игроков месяца регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем стал игрок «Салавата Юлаева» Юха Метсола. На его счету 7 побед в 8 матчах. Коэффициент надежности составил 1.38.

Лучшим защитником признан игрок «Металлурга» Михаил Пашнин. Общий коэффициент полезности составил +14. Также на его счету 7 результативных передач.

Вадим Шипачев «Динамо» Москва признан лучшим нападающим месяца. На его счету 26 очков (9+17) и коэффициент полезности +4.

Лучший новичок лиги — Дмитрий Рашевский из «Динамо» Москва. На счету форварда 13 очков — 8 голов и 5 передач.