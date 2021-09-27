ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио РюдигерТрансферный дайджест. 21-27 сентября
  • 20:56
    • ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород»
  • 19:34
    • Матч Россия — Словакия смогут посетить до 13 500 зрителей
  • 18:55
    • «Урал» всухую обыграл «Арсенал»
  • 13:51
    • Месси провел тренировку в общей группе «Пари Сен-Жермен»
  • 13:18
    • «Амур» отправил в отставку главного тренера
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» обыграло «Амур», «Торпедо» разгромило «Трактор»

    Хоккей КХЛ Амур Динамо Минск Торпедо Трактор Прогнозы на КХЛ
    В одном из поединков чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома обыграло «Амур» со счетом 2:1.

    Вратарь минского «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вратарь минского «Динамо»

    Автором победной шайбы в составе хозяев стал Мальте Стремвалль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Теденбю — 2 (Алистров, Граовац), 7:36 — 1:0. Шаров — 2 (мен., Зырянов, Йордан), 34:04 — 1:1. Стремвалль — 4 (бол., Бенгтссон, Бек), 52:31 — 2:1Вратари: Колосов — Аликин (59:18)Штраф: 16 — 18Броски: 14 (7+4+3) — 21 (2+9+10)

    В параллельном матче «Торпедо» на своем льду разбило «Трактор» с результатом 5:2.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
    Голы: Агостино — 4 (бол., Заар, Жафяров), 2:29 — 1:0. Седлак — 3 (бол., Бэйлен, Гика), 14:20 — 1:1. Жафяров — 3 (Агостино), 29:03 — 2:1. Агостино — 5 (Пайгин), 36:59 — 3:1. Агостино — 6 (Жафяров), 44:34 — 4:1. Седлак — 4 (Бэйлен), 49:54 — 4:2. Ураков — 1 (п.в.), 59:01 — 5:2Вратари: Кочетков — Гарипов (58:44 — 59:01)Штраф: 8 — 12Броски: 43 (13+17+13) — 26 (4+11+11)

    В составе команды из Нижнего Новгорода самым результативным стал Кенни Агостино, который оформил в матче хет-трик.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Сельта» у «Гранады»?
  • «Сельта» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сможет ли «Ман Сити» остановить нападение «ПСЖ»?
  • «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Интер» сразу ошарашит «горняков»?
  • «Шахтер» Д — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.21
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сельта — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  10.18
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие