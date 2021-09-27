Минское «Динамо» обыграло «Амур», «Торпедо» разгромило «Трактор»

Вратарь минского «Динамо» Фото: globallookpress.com
Автором победной шайбы в составе хозяев стал Мальте Стремвалль.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Теденбю — 2 (Алистров, Граовац), 7:36 — 1:0. Шаров — 2 (мен., Зырянов, Йордан), 34:04 — 1:1. Стремвалль — 4 (бол., Бенгтссон, Бек), 52:31 — 2:1Вратари: Колосов — Аликин (59:18)Штраф: 16 — 18Броски: 14 (7+4+3) — 21 (2+9+10)
В параллельном матче «Торпедо» на своем льду разбило «Трактор» с результатом 5:2.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Агостино — 4 (бол., Заар, Жафяров), 2:29 — 1:0. Седлак — 3 (бол., Бэйлен, Гика), 14:20 — 1:1. Жафяров — 3 (Агостино), 29:03 — 2:1. Агостино — 5 (Пайгин), 36:59 — 3:1. Агостино — 6 (Жафяров), 44:34 — 4:1. Седлак — 4 (Бэйлен), 49:54 — 4:2. Ураков — 1 (п.в.), 59:01 — 5:2Вратари: Кочетков — Гарипов (58:44 — 59:01)Штраф: 8 — 12Броски: 43 (13+17+13) — 26 (4+11+11)
В составе команды из Нижнего Новгорода самым результативным стал Кенни Агостино, который оформил в матче хет-трик.