Минское «Динамо» обыграло «Амур», «Торпедо» разгромило «Трактор»

«Челси» не встретил особого сопротивления со стороны «Тоттенхэма». «Шпоры» не готовы на равных играть с чемпионом Европы

В матче 5 тура английской Премьер-лиги «Челси» на выезде обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:0. Подробнее в обзоре