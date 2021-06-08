КХЛ признала Паскуале из «Локомотива» лучшим вратарем

Эдвард Паскуале Фото: globallookpress.com
В борьбе за данный приз Паскуале обошел вратаря казанского «Ак Барса» Тимура Билялова и голкипера ЦСКА Ларса Юханссона.
В минувшем сезоне канадский вратарь принял участие в 41 матче регулярного чемпионата и пропустил 76 шайб. В плей-офф на счету Паскуале 11 игр и 14 пропущенных шайб.
С Эдвардом Паскуалев воротах «Локомотив» одержал в общей сложности 32 победы и потерпел 15 поражений.
Голкипер @hclokomotiv Эдди Паскуале — лучший вратарь КХЛ сезона 2020/2021!#KHLAwards pic.twitter.com/DSkLUvdhcO— КХЛ (@khl) June 8, 2021