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    КХЛ признала Паскуале из «Локомотива» лучшим вратарем

    Хоккей Локомотив КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Голкипер «Локомотива» Эдвард Паскуале победил в номинации «лучший вратарь» на церемонии вручении наград КХЛ.

    Эдвард Паскуале
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    Эдвард Паскуале

    В борьбе за данный приз Паскуале обошел вратаря казанского «Ак Барса» Тимура Билялова и голкипера ЦСКА Ларса Юханссона.

    В минувшем сезоне канадский вратарь принял участие в 41 матче регулярного чемпионата и пропустил 76 шайб. В плей-офф на счету Паскуале 11 игр и 14 пропущенных шайб.

    С Эдвардом Паскуалев воротах «Локомотив» одержал в общей сложности 32 победы и потерпел 15 поражений.

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