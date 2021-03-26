«Авангард» всухую обыграл «Магнитку» и вновь повел в серии

Омскийодержал домашнюю победу над магнитогорским(4:0) в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции.

В составе победителей хет-трик оформил канадский нападающий Корбан Найт , еще одну шайбу забросил Егор Чинахов.

Свой второй шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина оформил Шимон Грубец, который отразил 38 бросков.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Голы: Найт — 1 (Буше, Емелин), 11:18 — 1:0. Найт — 2 (Покка, Шарипзянов), 17:19 — 2:0. Чинахов — 3 (Береглазов), 55:03 — 3:0. Найт — 3 (п.в., Грубец), 56:28 — 4:0Вратари: Грубец — Кошечкин (55:44 — 56:28)Броски: 32 (10+9+13) — 38 (11+10+17)Штраф: 2 — 6

Омский клуб вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч между этими командами пройдет 28 марта в Магнитогорске.