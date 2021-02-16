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    «Локомотив» на выезде одолел «Северсталь»

    Хоккей КХЛ Локомотив Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» (3:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе победителей шайбы забросили Егор Аверин, Андре Петерссон и Владимир Ткачев, который достиг отметки в 100 шайб в КХЛ.

    За хозяев отличились Игорь Гераськин и Адам Лишка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
    Голы: Аверин — 9 (Петерссон, Иванов), 10:57 — 0:1. Петерссон — 14 (Коршков, Ткачев), 19:50 — 0:2. Гераськин — 11 (К. Капустин, Няттинен), 28:21 — 1:2. Лишка — 6 (Рогов, Морозов), 31:16 — 2:2. Ткачев — 10 (Алексеев), 51:29 — 2:3Вратари: Подъяпольский (Шугаев, 20:00, 58:53) — ПаскуалеБроски: 18 (3+10+5) — 28 (15+7+6)Штраф: 2 — 4

    «Локомотив» добился победы в своем последнем гостевом матче в «регулярке» и занимает четвертую строчку Западной конференции. «Северсталь» находится на шестом месте.

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