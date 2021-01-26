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    Россиянин Дорофеев подписал контракт с «Вегасом»

    Хоккей НХЛ Вегас Голден Найтс Прогнозы на НХЛ
    «Вегас» на официальном сайте объявил о подписании контракта с российским нападающим Павлом Дорофеевым.

    Россиянин Дорофеев подписал контракт с «Вегасом»
    Россиянин Дорофеев подписал контракт с «Вегасом»

    Соглашение рассчитано на три года. Нападающий будет выступать за фарм-клуб «Хендерсон Сильвер Найтс», представляющий Американскую хоккейную лигу (AHL).

    В сезоне-2020/21 20-летний россиянин сыграл один матч в КХЛ за челябинский «Трактор», а также провел 36 встреч за «Челмет» в рамках Высшей хоккейной лиги, набрав 17 очков (8 голов + 9 передач). В составе сборной России стал серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года.

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