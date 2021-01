Россиянин Дорофеев подписал контракт с «Вегасом»

на официальном сайте объявил о подписании контракта с российским нападающим

Соглашение рассчитано на три года. Нападающий будет выступать за фарм-клуб «Хендерсон Сильвер Найтс», представляющий Американскую хоккейную лигу (AHL).

В сезоне-2020/21 20-летний россиянин сыграл один матч в КХЛ за челябинский «Трактор», а также провел 36 встреч за «Челмет» в рамках Высшей хоккейной лиги, набрав 17 очков (8 голов + 9 передач). В составе сборной России стал серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года.

✍️ SIGNING NEWS 🚨

The Golden Knights have signed forward Pavel Dorofeyev to a three-year entry-level contract! He will be assigned to the @HSKnights.https://t.co/LFh2XUKotw