Брагин: В матче с минским «Динамо» СКА немножко подвели удаления

Главный тренер петербургского СКАпрокомментировал поражение от минского «Динамо» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший матч с обеих сторон, с обилием голевых моментов. СКА немножко подвели удаления, из-за чего Минск сравнял счет и в овертайме победил.

Соглашусь с тем, что мы сегодня скорее потеряли очко, чем приобрели. В третьем периоде стали очень много удаляться, из-за чего игроки устали.

Минчане находились в лучшей игровой форме, контролировали шайбу хорошо, мы же не играли почти неделю. Хелльберг провел хороший матч», — приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ. 0