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    Брагин: В матче с минским «Динамо» СКА немножко подвели удаления

    Хоккей СКА КХЛ Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от минского «Динамо» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Валерий Брагин
    Валерий Брагин

    «Хороший матч с обеих сторон, с обилием голевых моментов. СКА немножко подвели удаления, из-за чего Минск сравнял счет и в овертайме победил.

    Соглашусь с тем, что мы сегодня скорее потеряли очко, чем приобрели. В третьем периоде стали очень много удаляться, из-за чего игроки устали.

    Минчане находились в лучшей игровой форме, контролировали шайбу хорошо, мы же не играли почти неделю. Хелльберг провел хороший матч», — приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ. 0

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