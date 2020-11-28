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    «Динамо» обыграло «Амур», Шипов сделал дубль и голевую передачу

    Хоккей КХЛ Динамо Амур Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе победителей Илья Шипов оформил дубль во втором периоде, а в третьем помог отличиться Оскару Линдбергу.

    «Амур» сократил отставание до минимума — шайбы забросили Александр Полунин и Сергей Терещенко. Отыграться хабаровской команде не удалось.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
    Голы: Шипов — 1 (Миронов, Тарасов), 29:02 — 1:0. Шипов — 2 (Линдберг), 36:09 — 2:0. Линдберг — 5 (Шипов, Тарасов), 48:36 — 3:0. Полунин — 5 (Горшков), 48:43 — 3:1. Терещенко — 3 (Голубев), 58:17 — 3:2Вратари: Бочаров — Аликин (57:41 — 58:32)Броски: 29 (9+16+4) — 32 (7+7+18)Штраф: 12 — 8

    Московское «Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 38 очков в 30 матчах. «Амур» находится на девятой строчке таблицы Востока, имея 26 очков после 33 игр.

    1 декабря динамовцы примут «Металлург». «Амур» 3 декабря сыграет дома со «Спартаком». 0

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