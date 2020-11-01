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    «Спартак» дома одолел «Авангард», «Амур» на выезде был сильнее «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Авангард Спартак Торпедо Амур Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Авангард» со счетом 2:1 (ОТ). Победу хозяевам в овертайме принес точный бросок Якова Рылова.

    Александр Полунин
    Александр Полунин

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Чинахов — 7 (Хохлачев, Семенов), 26:00 — 0:1. Федоров — 4 (Лехтеря, Радил), 36:02 — 1:1. Рылов — 1 (Лехтеря), 62:45 — 2:1Вратари: Гудачек — ГариповШтраф: 2 — 6Броски: 31 (6+8+15+2) — 30 (10+13+6+1)

    Несмотря на третье поражение, «Авангард» остается на пятом месте Восточной конференции. «Спартак» занимает девятую строчку в группе Запада.

    Без дополнительного времени не обошлось и в игре «Торпедо» — «Амур». Хабаровский клуб победил 4:3 (ОТ). Решающий бросок в овертайме у гостей сделал Томас Загорны.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Пайгин — 1 (Миле, Жафяров), 9:11 — 1:0. Жафяров — 6 (бол., Шварц, Миле), 11:50 — 2:0. Сергиенко — 1 (Бутузов, Зимин), 18:31 — 2:1. Пьянов — 5 (Коротких), 34:34 — 2:2. Сергиенко — 2 (бол., Т. Зогорна, Г. Зогорна), 40:47 — 2:3. Миле — 5 (мен.), 58:57 — 3:3. Т. Зогорна — 4 (Корягин), 63:28 — 3:4Нереализованный буллит: Тихомиров (58:04 — 58:57) — ЛангхамерШтраф: 10 — 4Броски: 34 (12+10+12+0) — 28 (7+10+10+1)

    После этой победы «Амур» занял девятое место на «Востоке», а «Торпедо» остался на два очка впереди, заняв 7 место. 0

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