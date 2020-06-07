Барулин: ЦСКА — топ-клуб, отказавшись от такого шанса, будешь жалеть всю жизнь

Форвардрассказал, что ни секунды не раздумывал над предложением из ЦСКА.

Напомним, что в конце мая «Дизель» официально объявил об обмене 23-летнего нападающего в армейский клуб.

«Долго ли думал над предложением ЦСКА? Если честно, нет. Если откажешься от такого шанса, точно будешь жалеть об этом всю жизнь.

Для меня ЦСКА — это топ-клуб России, гордость и честь играть за такой клуб. Поэтому я не думал ни секунды», — цитирует Барулина официальный сайт ВХЛ.

В минувшем сезоне Барулин провел 55 игр в составе «Дизеля», записав на свой счет 42 (19+23) очка. 0