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    Барулин: ЦСКА — топ-клуб, отказавшись от такого шанса, будешь жалеть всю жизнь

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    Форвард Владислав Барулин рассказал, что ни секунды не раздумывал над предложением из ЦСКА.

    Владислав Барулин
    Владислав Барулин

    Напомним, что в конце мая «Дизель» официально объявил об обмене 23-летнего нападающего в армейский клуб.

    «Долго ли думал над предложением ЦСКА? Если честно, нет. Если откажешься от такого шанса, точно будешь жалеть об этом всю жизнь.

    Для меня ЦСКА — это топ-клуб России, гордость и честь играть за такой клуб. Поэтому я не думал ни секунды», — цитирует Барулина официальный сайт ВХЛ.

    В минувшем сезоне Барулин провел 55 игр в составе «Дизеля», записав на свой счет 42 (19+23) очка. 0

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