Барулин: ЦСКА — топ-клуб, отказавшись от такого шанса, будешь жалеть всю жизнь

Владислав Барулин
globallookpress.com
Напомним, что в конце мая «Дизель» официально объявил об обмене 23-летнего нападающего в армейский клуб.
«Долго ли думал над предложением ЦСКА? Если честно, нет. Если откажешься от такого шанса, точно будешь жалеть об этом всю жизнь.
Для меня ЦСКА — это топ-клуб России, гордость и честь играть за такой клуб. Поэтому я не думал ни секунды», — цитирует Барулина официальный сайт ВХЛ.
В минувшем сезоне Барулин провел 55 игр в составе «Дизеля», записав на свой счет 42 (19+23) очка. 0