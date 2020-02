Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Вашингтона»забросил 700-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.

34-летний россиянин отличился матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» в начале третьего периода, сделав счет 2:2 с передач Евгения Кузнецова и Ника Дженсена.

Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. На седьмом месте находится Майк Гартнер, автор 708 голов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы в 1487 матчах.

Теперь на счету Овечкина 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.

Отметим, что юбилейный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче против «Нью-Джерси» (2:3).

