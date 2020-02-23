ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис АльбертоНевоспетый герой. Почему никто не говорит об игре Луиса Альберто?
  • 01:47
    • Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
  • 01:16
    • «Реал» уступил в гостях «Леванте»
  • 22:53
    • «Реал Сосьедад» «всухую» разгромил «Валенсию»
  • 22:42
    • «Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке»
  • 22:30
    • Гол Жезуса принес «Ман Сити» выездную победу
    Все новости спорта

    Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    34-летний россиянин отличился матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» в начале третьего периода, сделав счет 2:2 с передач Евгения Кузнецова и Ника Дженсена.

    Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. На седьмом месте находится Майк Гартнер, автор 708 голов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы в 1487 матчах.

    Теперь на счету Овечкина 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.

    Отметим, что юбилейный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче против «Нью-Джерси» (2:3).

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • В секунде от успеха. Сборная России увозит из Швеции три поражения
  • 09/02/2020 в 20:58
    •
  • Прогноз
  • «Аризона» — «Тампа-Бэй»
  • 1.68
  • Сегодня в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Избежит ли «МЮ» жала «шершней» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Команда Анчелотти достойно выступит в Лондоне
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Добьется ли Уайлдер своего?
  • Уайлдер — Фьюри. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Сельта» покинула зону вылета, Месси разгромил «Эйбар», «Реал» в гостях у «Леванте»Обзор матчей 25 тура Примеры Вчера в 22:560
  • 21:25
    • Халеп выиграла турнир WTA в Дубае
  • 21:16
    • Сборная России прошла в финал Кубка Легенд
  • 20:55
    • «Локомотив» выиграл у «Чайки»
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Два очка Панарина, 29 сэйвов Шестеркина и передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля Вчера в 08:340
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отыграется на «Бордо» за поражение в Дортмунде?
  • 3.05
    •
  • 01:36
    • «Фиорентина» ушла от поражения в матче с «Миланом»
  • 00:06
    • «Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном»
  • 23:58
    • «Лилль» без проблем обыграл «Тулузу»
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или даже «Эвертон»? 21/02/2020 в 21:330
  • 20:53
    • Полиция не нашла фактов применения допинга российскими биатлонистами
  • 20:08
    • «Сочи» победил «Торпедо» и сохранил шансы на плей-офф
  • 19:56
    • «Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.68
  • Прогноз на матч Аризона — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Уайлдер — Фьюри
  • Бокс
  • Сегодня в 07:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Осасуна — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Аталанта — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие