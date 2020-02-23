«Динамо» в серии буллитов обыграло «Спартак»

Илья Круглов
«Динамо»
Победу хозяевам принес буллит Владимира Брюквина.
«Динамо» прервало свою 2-матчевую серию поражений и набрало 80 очков, отстояв 4 место на Западе. «Спартак» потерпел 3 поражения в 4 матчах турнира. Команда осталась на 5 месте с 75 баллами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кулемин — 10 (Муранов), 5:27 — 1:0. Никонцев — 9 (Федоров), 44:56 — 1:1Победный буллит: БрюквинВратари: Бочаров — ХомченкоШтраф: 16 — 8Броски: 35 (8+15+10+2) — 32 (14+8+9+1)