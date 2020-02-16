Овечкин о безголевой серии: Нельзя на этом зацикливаться

Российский хоккеист и нападающийподелился своими мыслями касательно проблем с реализацией. Игрок не может забить на протяжении четырех матчей.

«Конечно, хочется покончить с этим и двигаться вперед, но... если не удается забить, ты просто движешься вперед, — цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. — Нельзя на этом зацикливаться и думать: "Ох, я не забил. Все кончено". Рано или поздно это произойдет.

Иногда это просто получается, и шайба просто попадает в ворота. У меня есть неплохие моменты, нужно продолжать в том же духе. Очевидно, было бы безумием, если бы у меня не было шансов. Все в порядке», — сказал спортсмен в интервью. 0