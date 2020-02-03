«Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»

Московскоеодержало домашнюю победу над ярославским(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе москвичей точными бросками отличились Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев и Владимир Брюквин.

За гостей отличился Егор Аверин.

Москвичи с 75 очками расположились на третьем месте в Западной конференции, ярославцы с 64 очками — на шестой строчке.