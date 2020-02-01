Московское «Динамо» в гостях переиграло «Спартак»

Московскоена выезде обыграло(4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин (7-я и 31-я минуты), Иван Игумнов (19) и Вячеслав Кулемин (36).

Голкипер «Динамо» Иван Бочаров отразил 33 броска и записал на свой счет шестой «сухой» матч в текущем сезоне.

«Динамо», набрав 73 очка, поднялось на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак», прервавший свою серию из трех побед, с 68 очками занимает на «Западе» пятое место.

В следующем матче «Спартак» дома сыграет против СКА, а «Динамо» на своем льду встретится с «Локомотивом».