Московское «Динамо» в гостях переиграло «Спартак»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин (7-я и 31-я минуты), Иван Игумнов (19) и Вячеслав Кулемин (36).
Голкипер «Динамо» Иван Бочаров отразил 33 броска и записал на свой счет шестой «сухой» матч в текущем сезоне.
«Динамо», набрав 73 очка, поднялось на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак», прервавший свою серию из трех побед, с 68 очками занимает на «Западе» пятое место.
В следующем матче «Спартак» дома сыграет против СКА, а «Динамо» на своем льду встретится с «Локомотивом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы: Индрашис — 6 (Яшкин), 6:12 — 0:1. Игумнов — 6 (бол., Алексеев, Зайцев), 18:22 — 0:2. Яшкин — 26 (Индрашис), 30:52 — 0:3. Кулемин — 9 (Панкратов, Муранов), 35:34 — 0:4Вратари: Гудачек (Беспалов, 35:34) — БочаровБроски: 33 (12+12+9) — 31 (11+10+10)Штраф: 4 — 10