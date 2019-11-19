Гол Овечкина и ассист Кузнецова помогли «Вашингтону» обырать «Анахайм»

в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил— 5:2.

На счету капитана хозяев Александра Овечкина гол, 3 броска в створ и силовой прием за 15.59 на льду. У Евгения Кузнецова — результативная передача, силовой прием и блокшот.

Таким образом, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд. «Анахайм» в свою очередь потерпел шестое поражение за последние семь игр.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Анахайм» встретится с «Флоридой».

Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб, у Александра — 15).