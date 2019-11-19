Гол Овечкина и ассист Кузнецова помогли «Вашингтону» обырать «Анахайм»

Александр Овечкин
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На счету капитана хозяев Александра Овечкина гол, 3 броска в створ и силовой прием за 15.59 на льду. У Евгения Кузнецова — результативная передача, силовой прием и блокшот.
Таким образом, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд. «Анахайм» в свою очередь потерпел шестое поражение за последние семь игр.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Анахайм» встретится с «Флоридой».
Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб, у Александра — 15).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Анахайм» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Голы: Паник — 1 (Бойд, Эллер), 0:50 — 1:0. Овечкин — 15 (бол., Кузнецов, Карлсон), 26:39 — 2:0. Стивенсон — 3 (Хэтэуэй), 39:26 — 3:0. Врана — 10, 45:44 — 4:0. Стил — 1 (бол., Шор, Дель Зотто), 53:31 — 4:1. Делорье — 1 (Ракелль, Гецлаф), 58:11 — 4:2. Уилсон — 9 (п.в., Карлсон, Бэкстрем), 58:49 — 5:2Вратари: Холтби — Гибсон (58:22 — 58:49)Штраф: 25 — 33Броски: 31 (12+12+7) — 34 (7+12+15)