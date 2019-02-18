«Адмирал» разобрался с «Барысом»

обыграл(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Барыс» потерял шансы обойти «Автомобилист» khl.ru 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В составе победителей отличились Александр Мерескин и Владимир Бутузов. У «Барыса» гол в активе Никиты Михайлиса.

«Адмирал» набрал 49 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Барыса» 84 очка и второе место.

После поражения во Владивостоке «Барыс» лишился математических шансов на то, чтобы обойти «Автомобилист» до окончания регулярного чемпионата.