«Адмирал» разобрался с «Барысом»

«Барыс» потерял шансы обойти «Автомобилист»
khl.ru
В составе победителей отличились Александр Мерескин и Владимир Бутузов. У «Барыса» гол в активе Никиты Михайлиса.
«Адмирал» набрал 49 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Барыса» 84 очка и второе место.
После поражения во Владивостоке «Барыс» лишился математических шансов на то, чтобы обойти «Автомобилист» до окончания регулярного чемпионата.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Мерескин — 5 (Воронин, Дьяков), 10:07 — 1:0. Михайлис — 17 (Дитц, Блэкер), 41:44 — 1:1. Бутузов — 12 (Полак), 58:51 — 2:1Вратари: Серебряков — Граховина (59:15)Штраф: 8 — 20Броски: 30 (7+15+8) — 29 (3+10+16)