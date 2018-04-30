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    НХЛ. Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Питтсбург»

    Подробности матчей плей-офф НХЛ 30 апреля

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Нэшвилл Предаторз Виннипег Джетс
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    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 22:00 мск
    «Вашингтон» выиграл у «Питтсбурга» во втором матче полуфинала Восточной конференции, «Нэшвилл» взял реванш у «Виннипега».

    «Вашингтон» — «Питтсбург» 4:1

    «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

    У «Кэпиталз» отличились Александр Овечкин (на 2-й минуте), Якуб Врана (15), Бретт Коннолли (23) и Никлас Бекстрём (60). У гостей единственную шайбу забросил Крис Летанг (34).

    Овечкин провел на площадке 18 минут 28 секунд, форвард Евгений Кузнецов отыграл 19 минут 7 секунд, защитник Дмитрий Орлов — 22 минуты 17 секунд.

    Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог принять участия в матче из-за травмы верхней части тела. По информации СМИ, его возвращение в строй ожидается в третьей встрече серии.

    Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Третий и четвертый матчи пройдут в Питтсбурге 1 и 3 мая.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
    «Вашингтон» — «Питтсбург» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
    Голы: 1:0 – Овечкин – 01:26 (5x5), 2:0 – Врана (Эллер, Холтби) – 14:54 (5x4), 3:0 – Коннолли (Эллер) – 22:08 (5x5), 3:1 – Летанг (Шульц, Гюнцель) – 33:04 (4x4), 4:1 – Бекстрём (Уилсон, Эллер) – 59:53 (en)Вратари: Холтби — Мюррей (57:20 — 58:17, 58:38 — 59:53).Штраф: 10 — 10.Броски: 32 (20+6+6) — 33 (10+16+7).
    «Вашингтон» — «Питтсбург» 4:1

    «Нэшвилл» — «Виннипег» 5:4 ОТ

    «Нэшвилл» нанес поражение «Виннипегу» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0).

    Дублем в составе победителей отметился Райан Джохансен (1-я и 46-я минуты), по разу отличились Пи Кей Суббэн (26), Виктор Арвидссон (39) и Кевин Фиала (86). У «Джетс» дубль на счету Марка Шайфли (14, 59), по шайбе забросили Дастин Бафлин (13) и Брэндон Танев (46).

    Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин провел на льду 12 минут 29 секунд, отметившись двумя силовыми приемами.

    Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Третий и четвертый матчи пройдут в Виннипеге 1 и 3 мая.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
    «Нэшвилл» — «Виннипег» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
    Голы: 1:0 – Джохансен (Форсберг, Суббэн) – 00:27 (5x5), 1:1 – Бафлин (Шайфли) – 12:47 (4x4), 1:2 – Шайфли (Штястны, Лайне) – 13:16 (5x4), 2:2 – Суббэн (Форсберг, Арвидссон) – 25:04 (5x4), 3:2 – Арвидссон (Форсберг, Эллис) – 38:41 (5x4), 3:3 – Танев (Литтл) – 45:11 (5x5), 4:3 – Джохансен (Арвидссон) – 45:45 (5x5), 4:4 – Шайфли (Уилер, Бафлин) – 58:55 (6x5), 5:4 – Фиала (Смит, Туррис) – 85:37 (5x5)Вратари: Ринне — Хеллебайк (58:08 — 58:55).Штраф: 10 — 10.Броски: 41 (9+9+7+16) — 50 (9+13+14+14).
    «Нэшвилл» — «Виннипег» 5:4 ОТ
    «Вашингтон» и Холтби попробуют сдержать «Питтсбург» на его льду«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 2 мая
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