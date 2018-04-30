НХЛ. Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Питтсбург»

«Вашингтон» — «Питтсбург» 4:1
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
У «Кэпиталз» отличились Александр Овечкин (на 2-й минуте), Якуб Врана (15), Бретт Коннолли (23) и Никлас Бекстрём (60). У гостей единственную шайбу забросил Крис Летанг (34).
Овечкин провел на площадке 18 минут 28 секунд, форвард Евгений Кузнецов отыграл 19 минут 7 секунд, защитник Дмитрий Орлов — 22 минуты 17 секунд.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог принять участия в матче из-за травмы верхней части тела. По информации СМИ, его возвращение в строй ожидается в третьей встрече серии.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Третий и четвертый матчи пройдут в Питтсбурге 1 и 3 мая.
«Нэшвилл» — «Виннипег» 5:4 ОТ
«Нэшвилл» нанес поражение «Виннипегу» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0).
Дублем в составе победителей отметился Райан Джохансен (1-я и 46-я минуты), по разу отличились Пи Кей Суббэн (26), Виктор Арвидссон (39) и Кевин Фиала (86). У «Джетс» дубль на счету Марка Шайфли (14, 59), по шайбе забросили Дастин Бафлин (13) и Брэндон Танев (46).
Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин провел на льду 12 минут 29 секунд, отметившись двумя силовыми приемами.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Третий и четвертый матчи пройдут в Виннипеге 1 и 3 мая.