ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Два очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения, «Сан-Хосе» разгромил «Анахайм»

    Подробности матчей плей-офф НХЛ 17 апреля

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Бостон Брюинз Нью-Джерси Дэвилз Тампа-Бэй Лайтнинг Колорадо Эвеланш Нэшвилл Предаторз Сан-Хосе Шаркс Анахайм Дакс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Никита Кучеров
    Никита Кучеров
    nhl.com

    «Торонто» — «Бостон» 4:2

    «Торонто» на своем льду победил «Бостон» со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

    У победителей встречи дубль оформил Патрик Марло и по разу отличились Джеймс ван Римсдайк и Остон Мэттьюс, а у гостей шайбы забросили Адам Маккуэйд и Здено Хара.

    «Бостон» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:1. Следующий матч пройдет в Торонто в ночь на 20 апреля.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Третий матч
    «Торонто» – «Бостон» – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
    Голы: ван Римсдайк — 2 (бол., Бозак, Райлли), 17:05 — 1:0. Маккуэйд — 1 (Шаллер, Керали), 23:06 — 1:1. Марло — 1 (Марнер, Райлли), 23:49 — 2:1. Хара — 1 (Керали, Холден), 26:19 — 2:2. Мэттьюс — 1 (Нюландер, Хаймэн), 34:47 — 3:2. Марло — 2 (Марнер, Плеканец), 56:25 — 4:2.Вратари: Андерсен — Раск (57:23 — 58:21, 58:39).Штраф: 4 — 4.Броски: 30 (12+11+7) — 42 (8+16+18).
    «Торонто» – «Бостон» 4:2

    «Нью-Джерси» – «Тампа-Бэй» 5:2

    «Нью-Джерси» на своем льду переиграл «Тампа-Бэй» в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1).

    У победителей встречи голами отметились Тейлор Холл, Уилл Батчер, Стефан Ноусен, Блейк Колман и Бен Лавджой, а у гостей шайбы забросили Алекс Киллорн и Стивен Стэмкос.

    Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на льду 20 минут 40 секунд и записал на свой счет две результативные передачи. Его партнер по команде и соотечественник Андрей Василевский отразил 36 бросков по своим воротам.

    Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Тампы». Следующую игру соперники проведут на льду «Девилз» 18 апреля.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Третий матч
    «Нью-Джерси» – «Тампа-Бэй» – 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
    Голы: Киллорн — 4 (бол., Кучеров, Стэмкос), 20:42 — 0:1. Холл — 2, 32:24 — 1:1. Стэмкос — 1 (бол., Кучеров, Киллорн), 40:38 — 1:2. Батчер — 1 (бол., Холл, Палмиери), 44:03 — 2:2. Ноесен — 1 (Холл, Грин), 52:55 — 3:2. Коулман — 2 (мен., п.в.), 59:02 — 4:2. Лавджой — 1 (п.в.), 59:22 — 5:2.Вратари: Шнайдер — Василевский (58:43 — 59:02, 59:15 — 59:22).Штраф: 64 — 68.Броски: 41 (8+13+20) — 36 (12+16+8).
    «Нью-Джерси» – «Тампа-Бэй» 5:2

    «Колорадо» — «Нэшвилл» 5:3

    «Колорадо» обыграл «Нэшвилл» в третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ.

    Матч, который прошёл на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершился победой хозяев со счётом 5:3 (3:0, 1:1, 1:2).

    В составе «Колорадо» дубль сделал Нэтан Маккиннон, еще по шайбе забросили Блэйк Комо, Габриэль Бурк и Габриэль Ландескуг. У «Нэшвилла» отличились Райан Джохансен, Колтон Сиссонс и Остин Уотсон.

    После этой встречи счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Предаторз». Четвертая игра состоится в ночь на 19 апреля.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Третий матч
    «Колорадо» — «Нэшвилл» — 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)
    Голы: Комо — 2 (Седерберг, Нието), 1:50 — 1:0. Бурк — 2 (Немет, Комфер), 13:24 — 2:0. Маккиннон — 2 (Ландескуг), 18:07 — 3:0. Маккиннон — 3 (Ландескуг, Рантанен), 24:25 — 4:0. Джохансен — 2 (бол., Форсберг, Эллис), 30:23 — 4:1. Сиссонс — 2 (Йоси, Эллис), 47:12 — 4:2. Ландескуг — 2 (п.в., Рантанен, Барберио), 58:24 — 5:2. Уотсон — 3, 58:45 — 5:3.Вратари: Бернье — Ринне (Сарос, 24:25, 57:37 — 58:24, 58:50).Штраф: 12 — 16.Броски: 34 (11+15+8) — 32 (6+12+14).
    «Колорадо» — «Нэшвилл» 5:3

    «Сан-Хосе» — «Анахайм» 8:1

    «Сан-Хосе» на своей площадке разгромил «Анахайм» со счетом 8:1 (1:1, 4:0, 3:0) в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли.

    В составе победителей отличились Логан Кутюр, Йоонас Донской, Маркус Соренсен, Эрик Фер, Томаш Гертл, Джо Павелски, Эвандер Кейн и Тимо Мейер. Единственную шайбу для «Анахайма» забросил Рикард Ракелль.

    Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Сан-Хосе». Следующая встреча пройдет 19 апреля в Сан-Хосе.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Третий матч
    «Сан-Хосе» — «Анахайм» — 8:1 (1:1, 4:0, 3:0)
    Голы: Кутюр — 2 (Бедкер), 3:44 — 1:0. Ракелль — 1 (бол., Монтур, Гецлаф), 13:40 — 1:1. Донской — 1 (Кейн), 21:15 — 2:1. Серенсен — 2 (Донской), 23:41 — 3:1. Фер — 1 (Серенсен, Карлссон), 33:43 — 4:1. Хертл — 2 (бол., Павелски, Кутюр), 36:49 — 5:1. Павелски — 1 (бол., Майер, Донской), 50:04 — 6:1. Кейн — 3 (бол., Власик, Кутюр), 57:16 — 7:1. Майер — 1 (бол., Тирни, Лабанк), 59:36 — 8:1.Вратари: Джонс — Гибсон (Миллер, 40:00).Штраф: 8 — 28.Броски: 36 (8+16+12) — 46 (11+19+16).
    «Сан-Хосе» — «Анахайм» 8:1
    «Нью-Джерси» одержит первую в плей-офф победу над «Тампой-Бэй»«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 17 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Неудержимый «Вегас», сумасшедший «Бостон», проблемы «Вашингтона»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • НХЛ. Малкин поучаствовал в разгроме «Флайерз», дубль Овечкина не спас «Вашингтон»
  • Подробности матчей плей-офф НХЛ 16 апреля
    •
  • 15/04
    • Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
  • 10/04
    • «Баффало» – фаворит лотереи драфта-2018
  • 09/04
    • Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Ральф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Евгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке
    Подробный разбор
  • Неудержимый «Вегас», сумасшедший «Бостон», проблемы «Вашингтона»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Старт финала Кубка Гагарина, Знарок покидает СКА и сборную России, КХЛ проведет матчи в Европе
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Интер» прервет неудачную серию
  • Прогнозы и ставки на футбол 17 апреля
  • 3,48
    •
  • Команды ждут взаимные ошибки
  • «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч 33-го тура итальянского чемпионата по футболу 18 апреля
  • 1,65
    •
    Хоккей. Главное
  • Неудержимый «Вегас», сумасшедший «Бостон», проблемы «Вашингтона»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Старт финала Кубка Гагарина, Знарок покидает СКА и сборную России, КХЛ проведет матчи в Европе
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • НХЛ. Малкин поучаствовал в разгроме «Флайерз», дубль Овечкина не спас «Вашингтон»
  • Подробности матчей плей-офф НХЛ 16 апреля
    •
  • 21:49
    • «Ак Барс» второй раз победил ЦСКА в финале Кубка Гагарина
  • 12:41
    • Малкин сравнялся с Хоу по количеству набранных очков в плей-офф
  • 15/04
    • Кошечкин, Шестеркин и Бочаров вошли в состав сборной России на Чешские игры
  • 15/04
    • Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
  • 14/04
    • «Ак Барс» начал с победы финальную серию Кубка Гагарина с ЦСКА
  • 14/04
    • Семеро игроков из НХЛ вызваны в сборную России перед ЧМ-2018
  • 13/04
    • «Газпром экспорт» стал спонсором «Слована»
  • 13/04
    • Швеция назвала игроков НХЛ, которые поедут на чемпионат мира
  • 13/04
    • Канада объявила 18 игроков, которые сыграют на ЧМ-2018
  • 12/04
    • Sport24: Юниорскую сборную России по хоккею поймали на допинге
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон