НХЛ. Два очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения, «Сан-Хосе» разгромил «Анахайм»

«Торонто» — «Бостон» 4:2

«Торонто» на своем льду победил «Бостон» со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

У победителей встречи дубль оформил Патрик Марло и по разу отличились Джеймс ван Римсдайк и Остон Мэттьюс, а у гостей шайбы забросили Адам Маккуэйд и Здено Хара.

«Бостон» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:1. Следующий матч пройдет в Торонто в ночь на 20 апреля.

НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Третий матч «Торонто» – «Бостон» – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) Голы: ван Римсдайк — 2 (бол., Бозак, Райлли), 17:05 — 1:0. Маккуэйд — 1 (Шаллер, Керали), 23:06 — 1:1. Марло — 1 (Марнер, Райлли), 23:49 — 2:1. Хара — 1 (Керали, Холден), 26:19 — 2:2. Мэттьюс — 1 (Нюландер, Хаймэн), 34:47 — 3:2. Марло — 2 (Марнер, Плеканец), 56:25 — 4:2.Вратари: Андерсен — Раск (57:23 — 58:21, 58:39).Штраф: 4 — 4.Броски: 30 (12+11+7) — 42 (8+16+18).

«Торонто» – «Бостон» 4:2

«Нью-Джерси» – «Тампа-Бэй» 5:2

«Нью-Джерси» на своем льду переиграл «Тампа-Бэй» в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1).

У победителей встречи голами отметились Тейлор Холл, Уилл Батчер, Стефан Ноусен, Блейк Колман и Бен Лавджой, а у гостей шайбы забросили Алекс Киллорн и Стивен Стэмкос.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на льду 20 минут 40 секунд и записал на свой счет две результативные передачи. Его партнер по команде и соотечественник Андрей Василевский отразил 36 бросков по своим воротам.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Тампы». Следующую игру соперники проведут на льду «Девилз» 18 апреля.

НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Третий матч «Нью-Джерси» – «Тампа-Бэй» – 5:2 (0:0, 1:1, 4:1) Голы: Киллорн — 4 (бол., Кучеров, Стэмкос), 20:42 — 0:1. Холл — 2, 32:24 — 1:1. Стэмкос — 1 (бол., Кучеров, Киллорн), 40:38 — 1:2. Батчер — 1 (бол., Холл, Палмиери), 44:03 — 2:2. Ноесен — 1 (Холл, Грин), 52:55 — 3:2. Коулман — 2 (мен., п.в.), 59:02 — 4:2. Лавджой — 1 (п.в.), 59:22 — 5:2.Вратари: Шнайдер — Василевский (58:43 — 59:02, 59:15 — 59:22).Штраф: 64 — 68.Броски: 41 (8+13+20) — 36 (12+16+8).

«Нью-Джерси» – «Тампа-Бэй» 5:2

«Колорадо» — «Нэшвилл» 5:3

«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» в третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ.

Матч, который прошёл на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершился победой хозяев со счётом 5:3 (3:0, 1:1, 1:2).

В составе «Колорадо» дубль сделал Нэтан Маккиннон, еще по шайбе забросили Блэйк Комо, Габриэль Бурк и Габриэль Ландескуг. У «Нэшвилла» отличились Райан Джохансен, Колтон Сиссонс и Остин Уотсон.

После этой встречи счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Предаторз». Четвертая игра состоится в ночь на 19 апреля.

НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Третий матч «Колорадо» — «Нэшвилл» — 5:3 (3:0, 1:1, 1:2) Голы: Комо — 2 (Седерберг, Нието), 1:50 — 1:0. Бурк — 2 (Немет, Комфер), 13:24 — 2:0. Маккиннон — 2 (Ландескуг), 18:07 — 3:0. Маккиннон — 3 (Ландескуг, Рантанен), 24:25 — 4:0. Джохансен — 2 (бол., Форсберг, Эллис), 30:23 — 4:1. Сиссонс — 2 (Йоси, Эллис), 47:12 — 4:2. Ландескуг — 2 (п.в., Рантанен, Барберио), 58:24 — 5:2. Уотсон — 3, 58:45 — 5:3.Вратари: Бернье — Ринне (Сарос, 24:25, 57:37 — 58:24, 58:50).Штраф: 12 — 16.Броски: 34 (11+15+8) — 32 (6+12+14).

«Колорадо» — «Нэшвилл» 5:3

«Сан-Хосе» — «Анахайм» 8:1

«Сан-Хосе» на своей площадке разгромил «Анахайм» со счетом 8:1 (1:1, 4:0, 3:0) в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли.

В составе победителей отличились Логан Кутюр, Йоонас Донской, Маркус Соренсен, Эрик Фер, Томаш Гертл, Джо Павелски, Эвандер Кейн и Тимо Мейер. Единственную шайбу для «Анахайма» забросил Рикард Ракелль.

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Сан-Хосе». Следующая встреча пройдет 19 апреля в Сан-Хосе.

НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Третий матч «Сан-Хосе» — «Анахайм» — 8:1 (1:1, 4:0, 3:0) Голы: Кутюр — 2 (Бедкер), 3:44 — 1:0. Ракелль — 1 (бол., Монтур, Гецлаф), 13:40 — 1:1. Донской — 1 (Кейн), 21:15 — 2:1. Серенсен — 2 (Донской), 23:41 — 3:1. Фер — 1 (Серенсен, Карлссон), 33:43 — 4:1. Хертл — 2 (бол., Павелски, Кутюр), 36:49 — 5:1. Павелски — 1 (бол., Майер, Донской), 50:04 — 6:1. Кейн — 3 (бол., Власик, Кутюр), 57:16 — 7:1. Майер — 1 (бол., Тирни, Лабанк), 59:36 — 8:1.Вратари: Джонс — Гибсон (Миллер, 40:00).Штраф: 8 — 28.Броски: 36 (8+16+12) — 46 (11+19+16).