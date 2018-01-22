«Адмирал» вырвал победу у минского «Динамо»

За победителей отличились Кирилл Воронин и Иван Мищенко, который сделал дубль.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шарль Ленгле и Джастин Фонтейн.
Отметим, что минчане потеряли шансы на попадание в плей-офф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» Мн (Минск) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Голы: Лингле – 5 (бол.), 24:17 – 1:0. Фонтэйн – 12 (бол., Скилле, Граньяни), 29:06 – 2:0. Мищенко – 3 (Вихарев, Алексеев), 35:47 – 2:1. Мищенко – 4 (бол., Бутузов), 41:07 – 2:2. Воронин – 3 (п.в., Глазков), 59:31 – 2:3.Вратари: Энрот (Карнаухов, 55:09, Энрот, 56:10, 59:10 — 59:31) — Бобков.Броски: 34 (6+11+17) – 25 (6+14+5).Штраф: 10 – 14.