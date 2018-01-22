«Адмирал» вырвал победу у минского «Динамо»

Отметим, что минчане потеряли шансы на попадание в плей-офф.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шарль Ленгле и Джастин Фонтейн .

За победителей отличились Кирилл Воронин и Иван Мищенко , который сделал дубль.

Минскоепотерпело домашнее поражение от владивостокского(2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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