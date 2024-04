Инсайдер: Take-Two готовится анонсировать Mafia 4

В ближайших планах компаниифигурирует анонс новой игры серии

Соответствующей информацией поделился инсайдер Kurakasis, прогнозы которого оказались верны, когда он говорил об играх Marvel Rivals, Marvel 1943: Rise of Hydra и Shadows of the Damned: Hella Remastered. Ссылаясь на свои источники, инсайдер отметил, что точной даты презентации по-прежнему нет.

В 2022 году разработку Mafia 4 подтвердили официально. Тогда проект находился на начальной стадии. Также в сеть просочились слухи о том, что новый шутер получит движок Unreal Engine 5, а его события перенесут игроков на Сицилию в период конца 19-го и начала 20-го века.