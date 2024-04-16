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    Инсайдер: Take-Two готовится анонсировать Mafia 4

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    В ближайших планах компании Take-Two фигурирует анонс новой игры серии Mafia.

    Mafia 2
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    Mafia 2

    Соответствующей информацией поделился инсайдер Kurakasis, прогнозы которого оказались верны, когда он говорил об играх Marvel Rivals, Marvel 1943: Rise of Hydra и Shadows of the Damned: Hella Remastered. Ссылаясь на свои источники, инсайдер отметил, что точной даты презентации по-прежнему нет.

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  • 26/01/2024

    • В 2022 году разработку Mafia 4 подтвердили официально. Тогда проект находился на начальной стадии. Также в сеть просочились слухи о том, что новый шутер получит движок Unreal Engine 5, а его события перенесут игроков на Сицилию в период конца 19-го и начала 20-го века.

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