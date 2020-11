Ибрагимович обвинил EA Sports в незаконном использовании его образа в FIFA

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович выразил недовольство в адрес, обвиняя компанию в том, что та без разрешения использовала его образ в серии игр

В своем Twitter Ибрагимович написал: «Кто дал EA Sports разрешение на использование моего имени и образа в FIFA? FIFPRO? Я и понятия не имел, что являюсь членом FIFPRO, а если бы и знал, то попал бы туда без каких-либо предупреждений в результате какого-то странного маневра. И уж точно я никогда не позволял FIFA или FIFPRO зарабатывать на мне деньги».

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me