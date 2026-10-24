Сегодня, 24 октября, тольяттинский «Акрон» примет московское «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнётся в 12:45 мск.
Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эшковал, Пестряков, Бистрович, Лончар, Оганесян, Тедич, Шуманский.
Стартовый состав «Динамо»: Лунёв, Маричаль, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Глебов, Фомин, Бителло, Гомес, Гладышев, Тюкавин.
Прогноз на матч «Акрон» — «Динамо» Москва доступен по ссылке.
После 11 туров «Акрон» набрал девять очков и занимает 14-е место. «Динамо» с 25 баллами располагается на первой строчке таблицы.