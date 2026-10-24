После 11 туров «Акрон» набрал девять очков и занимает 14-е место. «Динамо» с 25 баллами располагается на первой строчке таблицы.

Прогноз на матч «Акрон» — «Динамо» Москва доступен по ссылке .

Сегодня, 24 октября, тольяттинский «Акрон» примет московское «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнётся в 12:45 мск.

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