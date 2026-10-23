Экс‑полузащитник «Комо» Серхи Роберто считает невероятным прогресс итальянского «Комо» за последние несколько лет.

Сеск Фабрегас — тренер «Комо» globallookpress.com

«Думаю, я помог команде. "Комо" лишь недавно вышел в Серию А с футболистами второго дивизиона в составе, поэтому им нужен был кто-то, у кого есть опыт, чтобы работа шла немного легче. Я помогал и тренеру — Сеску Фабрегасу, с которым мы дружим, я старался быть полезным настолько, насколько это возможно.

Рост команды с уровня второго дивизиона до Лиги чемпионов вызывает гордость. Дела у них идут хорошо, а ещё они недавно обыграли "Манчестер Юнайтед" со счётом 4:1», — приводит слова испанского полузащитника Tribal Football.

Серхи Роберто отыграл прошлый сезон в «Комо», а летом 2026 года перебрался в «Лос‑Анджелес Гэлакси». В этом сезоне итальянский клуб дебютировал в Лиге чемпионов, где набрал 6 очков в трёх матчах.