Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров считает конкурентами всех соседей по турнирной таблице в борьбе за золотые медали.

Павел Пивоваров globallookpress.com

«Все клубы первой пятёрки точно — наши конкуренты. У нас очень плотная таблица. У всех клубов первой пятёрки хороший состав, амбиции, бюджет. Есть все возможности, чтобы бороться за первое место», — сказал Пивоваров «Матч ТВ».

После 11 туров бело‑голубые единолично лидируют в чемпионате России с 25 очками. Дальше идут «Зенит» (24), «Спартак» (23), ЦСКА и «Краснодар», имеющие по 22 очка.

Соперником «Динамо» М в 12‑м туре станет «Акрон». Игра состоится 24 октября на поле тольяттинцев.