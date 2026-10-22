На сайте «Матч ТВ» появился список комментаторов, которые будут работать на играх 12-го тура российской Премьер-лига.
Центральную игру между ЦСКА и «Спартаком» в воскресенье, 25 октября, проведут Роман Трушечкин и Михаил Моссаковский.
Другие назначения комментаторов на 12‑й тур выглядят следующим образом:
23 октября
«Ахмат» — «Оренбург» — Александр Аксенов, Абакар Ибрагимов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало эфира — 19:25 мск).
24 октября
«Акрон» — «Динамо» (Москва) — Константин Генич, Петр Коптев (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 12:40);
«Факел» — «Родина» — Дмитрий Жичкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 14:55);
«Рубин» — «Крылья Советов» — Роман Титов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 17:10);
«Краснодар» — «Балтика» — Артем Шмельков, Владислав Родников (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 19:25).
25 октября
«Ростов» — «Локомотив» — Тимур Журавель (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 13:40);
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала) — Роман Нагучев, Михаил Крестинин (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 18:15).