Другие назначения комментаторов на 12‑й тур выглядят следующим образом:

Центральную игру между ЦСКА и «Спартаком» в воскресенье, 25 октября, проведут Роман Трушечкин и Михаил Моссаковский.

На сайте «Матч ТВ» появился список комментаторов, которые будут работать на играх 12-го тура российской Премьер-лига.

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