На сайте «Матч ТВ» появился список комментаторов, которые будут работать на играх 12-го тура российской Премьер-лига.

Роман Трушечкин
Роман Трушечкин globallookpress.com

Центральную игру между ЦСКА и «Спартаком» в воскресенье, 25 октября, проведут Роман Трушечкин и Михаил Моссаковский.

Другие назначения комментаторов на 12‑й тур выглядят следующим образом:

23 октября

«Ахмат» — «Оренбург» — Александр Аксенов, Абакар Ибрагимов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало эфира — 19:25 мск).

24 октября

«Акрон» — «Динамо» (Москва) — Константин Генич, Петр Коптев (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 12:40);

«Факел» — «Родина» — Дмитрий Жичкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 14:55);

«Рубин» — «Крылья Советов» — Роман Титов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 17:10);

«Краснодар» — «Балтика» — Артем Шмельков, Владислав Родников (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 19:25).

25 октября

«Ростов» — «Локомотив» — Тимур Журавель (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 13:40);

«Зенит» — «Динамо» (Махачкала) — Роман Нагучев, Михаил Крестинин (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 18:15).