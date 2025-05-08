Булыкин: «Барселоне» не хватает стабильности в обороне, но мне нравится их игра

Бывший форвардотметил, чтоне хватает стабильности и надёжности в обороне для стабильных результатов.

«Постоянно пропускают, постоянно отыгрываются, а это намного тяжелее. Но мне нравится, что Барселона» играет молодёжью, причём практически своей молодёжью, имею в виду, испанцами. Там не так, как у нас, по 8 легионеров в команде наподобие Зенита, Спартака или Краснодара«, — приводит слова Булыкина сетевое издание "Евро-Футбол.Ру".

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов каталонцы уступили "Интеру" со счётом 3:4, несмотря на то что по ходу встречи сумели отыграться и перевести игру в дополнительное время.

Первый матч завершился результативной ничьей 3:3, и по сумме двух встреч в финал вышел миланский клуб. Несмотря на это, "Барселона" продолжает лидировать в чемпионате Испании.