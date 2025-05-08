ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — АрсеналКамбека не случилось, «ПСЖ» не пустил «Арсенал» в финал Лиги Чемпионов
    Все новости спорта

    Аморим: «МЮ» готов сражаться за победу в ответном матче с «Атлетиком»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Испании Атлетик Лига Европы
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, чего ждет от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетика». Встреча состоится 8 мая.

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Если посмотреть на наш сезон, то все возможно. Мы должны это понимать. Один гол может изменить все — всю динамику игры. "МЮ" готов сражаться за победу в этом матче и не думать о результате.

    Конечно, результат первого матча повлияет на то, как мы будем действовать, но мы думаем только о победе в ответной игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    В первой встрече «МЮ» победил «Атлетик» со счетом 3:0. Ответная встреча в Манчестере начнется 8 мая в 22:00 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шокирует ли «Атлетик» «МЮ» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Будет ли новая сенсация от «Будё-Глимта» в Лиге Европы?
  • «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Челси» сыграет в финале Лиги конференций?
  • «Челси» — «Юргорден». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.80
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Фиорентина — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Талант — Алай
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бишкек Сити — Алга
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры