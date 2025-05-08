Аморим: «МЮ» готов сражаться за победу в ответном матче с «Атлетиком»

Наставник «Манчестер Юнайтед»рассказал, чего ждет от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетика». Встреча состоится 8 мая.

«Если посмотреть на наш сезон, то все возможно. Мы должны это понимать. Один гол может изменить все — всю динамику игры. "МЮ" готов сражаться за победу в этом матче и не думать о результате.

Конечно, результат первого матча повлияет на то, как мы будем действовать, но мы думаем только о победе в ответной игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

В первой встрече «МЮ» победил «Атлетик» со счетом 3:0. Ответная встреча в Манчестере начнется 8 мая в 22:00 мск.