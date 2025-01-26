«Удинезе» — «Рома»: счет матча 1:2, обзор голов

В составе победителей мячи с пенальти забили Лоренцо Пеллегрини и Артем Довбик. За хозяев отличился Лоренцо Лукка.
Футбол. Италия. Серия А
Удинезе — Рома 1:2
Голы: 1:0 Лоренцо Лукка (38'), 1:1 Лоренцо Пеллегрини (пенальти) (50'), 1:2 Артем Довбик (пенальти) (64') Удинезе: Рэзван Сава, Джордан Земура, Яка Бийол, Идрисса Туре (Кристиан Кабазель, 7'), Санди Ловрич (Юрген Эккеленкамп, 66'), Йеспер Карлстрём (Артюр Атта, 65'), Мартин Пайеро (Симоне Пафунди, 77'), Флорьян Товен, Лоренцо Лукка, Thomas Kristensen, Rui Modesto (Алексис Санчес, 78') Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Зеки Челик (Эльдор Шомуродов, 46'), Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Девин Ренс (Никола Залевский, 70'), Лоренцо Пеллегрини (Бриан Кристанте, 81'), Ману Коне, Никколо Писилли, Артем Довбик (Пауло Дибала, 81'), Томмазо Бальданци (Стефан Эль-Шаарави, 58') Предупреждения: Зеки Челик (21'), Лоренцо Пеллегрини (37'), Йеспер Карлстрём (52'), Артюр Атта (80')
У «Ромы» теперь 30 очков и девятое место, у «Удинезе» 26 баллов и 11-я строчка.