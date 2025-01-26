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    «Рома» в волевом стиле победила «Удинезе», у Довбика — гол

    «Удинезе» — «Рома»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Удинезе Рома
    В матче 22-го тура итальянской Серии А «Рома» на выезде победила «Удинезе» со счетом 2:1.

    «Рома»
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    «Рома»

    В составе победителей мячи с пенальти забили Лоренцо Пеллегрини и Артем Довбик. За хозяев отличился Лоренцо Лукка.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Рома 1:2
    Голы: 1:0 Лоренцо Лукка (38'), 1:1 Лоренцо Пеллегрини (пенальти) (50'), 1:2 Артем Довбик (пенальти) (64') Удинезе: Рэзван Сава, Джордан Земура, Яка Бийол, Идрисса Туре (Кристиан Кабазель, 7'), Санди Ловрич (Юрген Эккеленкамп, 66'), Йеспер Карлстрём (Артюр Атта, 65'), Мартин Пайеро (Симоне Пафунди, 77'), Флорьян Товен, Лоренцо Лукка, Thomas Kristensen, Rui Modesto (Алексис Санчес, 78') Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Зеки Челик (Эльдор Шомуродов, 46'), Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Девин Ренс (Никола Залевский, 70'), Лоренцо Пеллегрини (Бриан Кристанте, 81'), Ману Коне, Никколо Писилли, Артем Довбик (Пауло Дибала, 81'), Томмазо Бальданци (Стефан Эль-Шаарави, 58') Предупреждения: Зеки Челик (21'), Лоренцо Пеллегрини (37'), Йеспер Карлстрём (52'), Артюр Атта (80')

    Календарь и таблица Серии А

    У «Ромы» теперь 30 очков и девятое место, у «Удинезе» 26 баллов и 11-я строчка.

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