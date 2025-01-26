«Брентфорд» победил «Кристал Пэлас», «Лестер» был сильнее «Тоттенхэма»

Джейми Варди Фото: globallookpress.com
«Кристал Пэлас» на своем поле уступил «Брентфорду» со счетом 1:2.
Голы в составе победителей забивали Брайан Мбемо (66-я) и Кевин Шаде (80-я).
В составе хозяева единственный мяч на счету новичка Ромен Эсса (85-я).
Футбол. Англия. Премьер-лига
Кристал Пэлас — Брентфорд 1:2
Голы: 0:1 Брайан Мбемо (пенальти) (66'), 0:2 Кевин Шаде (80'), 1:2 Ромен Эссе (85') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс (Даити Камада, 84'), Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Уилл Хьюз (Ромен Эссе, 83'), Хефферсон Лерма, Эберечи Эзе, Исмаила Сарр (Эдвард Нкетиа, 72'), Жан-Филипп Матета Брентфорд: Марк Флеккен, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Мадс Роэрслев, Миккель Дамсгор (Бен Ми, 90'), Витали Янельт, Кристиан Нергор (Матиас Йенсен, 55'), Йоан Висса, Кевин Шаде (Егор Ярмолюк, 84'), Брайан Мбемо, Кин Льюис-Поттер Предупреждения: Максанс Лакруа (24'), Витали Янельт (56'), Дин Хендерсон (66'), Кин Льюис-Поттер (73')
«Тоттенхэм» дома неожиданно проиграл «Лестеру» - 1:2.
На 33-й минуте Ришарлисон вывел «шпор» вперед после передачи Педро Порро.
Гости отыгрались на 46-й минуте после гола Джейми Варди.
Второй мяч «Лестер» забил на 50-й минуте после точного удара Билала Эль-Ханнуса. В обоих случаях ассистировал Бобби де Кордова-Рид.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм — Лестер 1:2
Голы: 1:0 Ришарлисон (33'), 1:1 Джейми Варди (46'), 1:2 Билаль эль-Ханнус (50') Тоттенхэм: Антонин Кински, Раду Дрэгушин, Бен Дэвис, Педро Порро, Арчи Грей (William Lankshear, 90'), Лукас Бергвалль, Родриго Бентанкур, Папе Сарр (Серхио Регилон, 54'), Деян Кулушевски, Ришарлисон (Майки Мур, 54'), Сон Хын Мин Лестер: Якуб Столарчик, Виктор Кристансен, Ваут Фас, Янник Вестергор, Джеймс Джастин (Woyo Coulibaly, 90'), Билаль эль-Ханнус (Факундо Буонанотте, 77'), Бубакари Сумаре, Гарри Уинкс, Джейми Варди (Патсон Дака, 77'), Бобби Декордова-Рид (Оливер Скипп, 86'), Джордан Айю (Конор Коди, 87') Предупреждения: Бобби Декордова-Рид (61'), Серхио Регилон (69'), Джеймс Джастин (71'), Гарри Уинкс (75'), Факундо Буонанотте (78'), Якуб Столарчик (82')