Левандовский: Конечно, мы способны победить всех

Форвардвысказался о борьбе каталонцев за все титулы в этом сезоне.

«Пока рано об этом говорить. Конечно, мы способны победить всех. Но для того, чтобы выиграть все трофеи, также нужна удача. У нас поразительный потенциал, но потенциал — это одно, а менталитет — это другое.

Мы многое доказываем. Показываем свой характер. Но, скажем, если ты хочешь выиграть чемпионат, то должен побеждать в "маленьких" матчах. Мы теряли очки в играх... не хочу сказать, что в "маленьких" играх, но в играх, которые для людей не столь значимы. Однако для нас они должны быть значимы.

Надеюсь, что в этом году мы будем выигрывать такие матчи, как и большие матчи. Это следующий шаг для молодых игроков, для нас, если все мы хотим стать лучше», — приводит слова Левандовского ESPN.

В настоящий момент «Барселона» занимает только третье место в турнирной таблице Примеры.