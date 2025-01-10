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    Левандовский: Конечно, мы способны победить всех

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    Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский высказался о борьбе каталонцев за все титулы в этом сезоне.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Пока рано об этом говорить. Конечно, мы способны победить всех. Но для того, чтобы выиграть все трофеи, также нужна удача. У нас поразительный потенциал, но потенциал — это одно, а менталитет — это другое.

    Мы многое доказываем. Показываем свой характер. Но, скажем, если ты хочешь выиграть чемпионат, то должен побеждать в "маленьких" матчах. Мы теряли очки в играх... не хочу сказать, что в "маленьких" играх, но в играх, которые для людей не столь значимы. Однако для нас они должны быть значимы.

    Надеюсь, что в этом году мы будем выигрывать такие матчи, как и большие матчи. Это следующий шаг для молодых игроков, для нас, если все мы хотим стать лучше», — приводит слова Левандовского ESPN.

    В настоящий момент «Барселона» занимает только третье место в турнирной таблице Примеры.

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