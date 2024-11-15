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    Слуцкий о внимании болельщиков в Китае: Чувствую себя как какая-то Алина Загитова

    Футбол Шанхай Шэньхуа Китай. Суперлига Футбол Китая Болельщики
    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что в Китае чувствует себя рок-звездой.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Я себя там чувствую просто рок-звездой, группа Metallica. Это просто нереально.

    Мы сейчас, когда прилетели после последней игры с "Чэнду", нас 5 тысяч болельщиков встречало в аэропорту. Они как-то знают все наши расписания, когда мы в какой отель заезжаем. Спуститься вниз, когда ты живешь в отеле, что дома, что на выезде, просто физически невозможно. Яровинский говорит, сейчас они как хлынут…

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    • Ты просто купаешься в болельщицкой любви. Я себя чувствую как какая-то Алина Загитова, которая выступила, и ей плюшевых медведей кидают на лед.

    Они все время дарят микроподарки. Моя комната на базе просто усыпана различными подарками, рисунками, фотками, коллажами, сувенирами. Это настолько трогательно… Я никогда не работал в таких условиях», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

    Напомним, «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого занял второе место в чемпионате Китая, отстав от «Шанхай Порт» на одно очко.

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