«Аталанта» — «Комо»: счет матча 2:3, обзор голов

В пятом туре итальянской Серии Ана своем поле уступиласо счетом 2:3.

Голы в составе бергамасков забивали Давиде Дзаппакоста и Адемола Лукман.

В команде Сеска Фабрегаса забивали Габриэля Стрефецца, Алиу Фадера и еще один мяч был забит в результате автогола Сеада Колашинаца.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Комо : Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Одилон Коссуну, Берат Джимсити, Зеад Колашинац, Рауль Белланова, Давиде Дзаппакоста, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Шарль Де Кетеларе, Матео Ретеги Комо: Эмиль Аудеро, Альберто Морено, Марк Кемпф, Алиу Фадера, Габриэл Стрефезза, Максимо Перроне, Серхи Роберто, Патрик Кутроне, Игнасе ван дер Бремпт, Nico Paz, Alberto Dossena

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» в таблице на 12-м месте с 6 очками. «Комо» поднялся на 15-ю позицию с 5 очками.