«Аталанта» — «Комо»: счет матча 2:3, обзор голов

Габриэль Стрефецца Фото: globallookpress.com
Голы в составе бергамасков забивали Давиде Дзаппакоста и Адемола Лукман.
В команде Сеска Фабрегаса забивали Габриэля Стрефецца, Алиу Фадера и еще один мяч был забит в результате автогола Сеада Колашинаца.
Футбол. Италия. Серия А
Аталанта — Комо :
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Одилон Коссуну, Берат Джимсити, Зеад Колашинац, Рауль Белланова, Давиде Дзаппакоста, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Шарль Де Кетеларе, Матео Ретеги Комо: Эмиль Аудеро, Альберто Морено, Марк Кемпф, Алиу Фадера, Габриэл Стрефезза, Максимо Перроне, Серхи Роберто, Патрик Кутроне, Игнасе ван дер Бремпт, Nico Paz, Alberto Dossena
«Аталанта» в таблице на 12-м месте с 6 очками. «Комо» поднялся на 15-ю позицию с 5 очками.