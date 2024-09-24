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    «Аталанта» уступила дома «Комо» в матче Серии А

    «Аталанта» — «Комо»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В пятом туре итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле уступила «Комо» со счетом 2:3.

    Габриэль Стрефецца
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    Габриэль Стрефецца

    Голы в составе бергамасков забивали Давиде Дзаппакоста и Адемола Лукман.

    В команде Сеска Фабрегаса забивали Габриэля Стрефецца, Алиу Фадера и еще один мяч был забит в результате автогола Сеада Колашинаца.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Комо :
    Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Одилон Коссуну, Берат Джимсити, Зеад Колашинац, Рауль Белланова, Давиде Дзаппакоста, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Шарль Де Кетеларе, Матео Ретеги Комо: Эмиль Аудеро, Альберто Морено, Марк Кемпф, Алиу Фадера, Габриэл Стрефезза, Максимо Перроне, Серхи Роберто, Патрик Кутроне, Игнасе ван дер Бремпт, Nico Paz, Alberto Dossena

    Календарь и таблица Серии А

    «Аталанта» в таблице на 12-м месте с 6 очками. «Комо» поднялся на 15-ю позицию с 5 очками.

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