Романо: «ПСЖ» намерен продлить контракт с Луисом Энрике

собирается в ближайшее время продлить контракт с, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт испанского специалиста с парижанами истекает летом 2025, но руководство «ПСЖ» хочет, чтобы 54-летний тренер остался во главе команды еще на несколько лет.

При этом боссы «ПСЖ» намерены дать больше полномочий Луису Энрике в трансферной политике клуба, так как считают его ключевой фигурой своего проекта.

Луис Энрике тренирует «ПСЖ» с 2023 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством стал чемпионом Франции, а также выиграл Кубок и Суперкубок Франции.