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    Романо: «ПСЖ» намерен продлить контракт с Луисом Энрике

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    «Пари Сен-Жермен» собирается в ближайшее время продлить контракт с Луисом Энрике, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    Контракт испанского специалиста с парижанами истекает летом 2025, но руководство «ПСЖ» хочет, чтобы 54-летний тренер остался во главе команды еще на несколько лет.

    При этом боссы «ПСЖ» намерены дать больше полномочий Луису Энрике в трансферной политике клуба, так как считают его ключевой фигурой своего проекта.

    Луис Энрике тренирует «ПСЖ» с 2023 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством стал чемпионом Франции, а также выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

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