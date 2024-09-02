Тренер «Зенита» назвал одну из причин подписания Соболева

Тренер «Зенита»объяснил, почему санкт-петербургский клуб все-таки выкупил у «Спартака» нападающего

«Одна из причин — Соболев добавит конкуренции. Мы ставим максимальные задачи, нам нужен результат. Благодаря Александру мы добавим еще одну опцию в атаке.

Он может бороться вверху, хорошо скидывать, создавать давление, когда мы играем с низким блоком.

Его статистика говорит сама за себя — он один из лучших нападающих России», — приводит слова де Оливейры «Чемпионат».

Соболев перешел в «Зенит» в конце августа из «Спартака». Контракт 27-летнего нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитано на три года.

Напомним, Соболев в самом начале нынешнего сезона был отстранен от основного состава «Спартака» из-за того, что изъявил желание перейти в «Зенит».