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    Нападающий ЦСКА перейдет в клуб турецкой Суперлиги

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    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в ближайшее время станет игроком «Антальяспора».

    Адольфо Гайч
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    Адольфо Гайч

    По информации журналиста Ивана Карпова, аргентинский футболист перейдет в турецкий клуб на правах аренды.

    Следующим летом «Антальяспор» сможет выкупить Гайча за 3,5 миллиона евро.

    Аренда будет бесплатной, но в случае выкупа Гайча «армейцы» получат 20 процентов от дальнейшей перепродажи игрока.

    Также отмечается, что «Антальяспор» возьмет на себя обязательства по зарплате Гайча.

    Transfermarkt оценивает стоимость Гайча в 1,7 миллиона евро.

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