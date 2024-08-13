Нападающий ЦСКА перейдет в клуб турецкой Суперлиги

Нападающий ЦСКАв ближайшее время станет игроком

По информации журналиста Ивана Карпова, аргентинский футболист перейдет в турецкий клуб на правах аренды.

Следующим летом «Антальяспор» сможет выкупить Гайча за 3,5 миллиона евро.

Аренда будет бесплатной, но в случае выкупа Гайча «армейцы» получат 20 процентов от дальнейшей перепродажи игрока.

Также отмечается, что «Антальяспор» возьмет на себя обязательства по зарплате Гайча.

Transfermarkt оценивает стоимость Гайча в 1,7 миллиона евро.

В новом сезоне Гайч провел за ЦСКА два матча, в которых не отметился результативными действиями.