Нападающий ЦСКА перейдет в клуб турецкой Суперлиги

Адольфо Гайч Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Ивана Карпова, аргентинский футболист перейдет в турецкий клуб на правах аренды.
Следующим летом «Антальяспор» сможет выкупить Гайча за 3,5 миллиона евро.
Аренда будет бесплатной, но в случае выкупа Гайча «армейцы» получат 20 процентов от дальнейшей перепродажи игрока.
Также отмечается, что «Антальяспор» возьмет на себя обязательства по зарплате Гайча.
Transfermarkt оценивает стоимость Гайча в 1,7 миллиона евро.
В новом сезоне Гайч провел за ЦСКА два матча, в которых не отметился результативными действиями.