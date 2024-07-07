Мостовой: Кому не нравится игра сборной Англии — не смотрите

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что не видит ничего плохого в том, что сборнаяиграет в скучный футбол на Евро-2024.

В четвертьфинале Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти. В 1/2 финала команда Гарета Саутгейта встретится 10 июля с Нидерландами.

«Англия вымучила очередную победу, но я к этому спокойно отношусь на протяжении всего Евро. В полуфинале играют все, о ком я говорил. Исключение — Германия, но так сложился жребий.

Кто не хочет матчи Англии — не смотрите. Допускаю, что они вообще могут выиграть Евро. Другое дело, что Франция играет не лучше — там похожая ситуация.

Давайте теперь уберем Англию и Францию из полуфинала, а добавим Австрию со Швейцарией.

Наша сборная установила антирекорды по игре с Испанией на ЧМ-2018 — это худшая игра сборной в истории, однако выиграли и все радовались, будто стали чемпионами.

Посмотрите сейчас на Грузию — их Испания отвалтузила по полю, однако их встречают как героев.

Если бы Англия не вышла из группы, их можно было бы гнобить. Однако они играют в полуфинале», — приводит слова Мостового «Чемпионат».