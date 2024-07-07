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    Мостовой: Кому не нравится игра сборной Англии — не смотрите

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что не видит ничего плохого в том, что сборная Англии играет в скучный футбол на Евро-2024.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    В четвертьфинале Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти. В 1/2 финала команда Гарета Саутгейта встретится 10 июля с Нидерландами.

    «Англия вымучила очередную победу, но я к этому спокойно отношусь на протяжении всего Евро. В полуфинале играют все, о ком я говорил. Исключение — Германия, но так сложился жребий.

    Кто не хочет матчи Англии — не смотрите. Допускаю, что они вообще могут выиграть Евро. Другое дело, что Франция играет не лучше — там похожая ситуация.

    Давайте теперь уберем Англию и Францию из полуфинала, а добавим Австрию со Швейцарией.

  • Сборная Англия по-прежнему играет в скучный футбол, но теперь это не должно волновать
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    Посмотрите сейчас на Грузию — их Испания отвалтузила по полю, однако их встречают как героев.

    Если бы Англия не вышла из группы, их можно было бы гнобить. Однако они играют в полуфинале», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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