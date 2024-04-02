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    Энрике: У «Барселоны» будет 10 дней отдыха перед игрой в ЛЧ, а у нас — матчи

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике сравнил графики своей команды и «Барселоны» перед очной встречей в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «У "Барсы" будет 10 дней отдыха, а у нас — соревновательные матчи. В моей ситуации я говорю о том, что лучше всего провести эти три матча.

    Если бы у меня было 10 дней отдыха, я бы приспосабливался к подобным обстоятельствам», — приводит слова Энрике RMC Sport.

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  • 26/03/2024

    • Напомним, что матч между ПСЖ и «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 10-го апреля в Париже.

    До матча с «сине-гранатовыми» парижане сыграют против «Ренна» в Кубке Франции 3-го апреля и против «Клермона» 6-го числа в рамках 28-го тура Лиги 1.

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