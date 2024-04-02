Энрике: У «Барселоны» будет 10 дней отдыха перед игрой в ЛЧ, а у нас — матчи

Главный тренерсравнил графики своей команды иперед очной встречей в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«У "Барсы" будет 10 дней отдыха, а у нас — соревновательные матчи. В моей ситуации я говорю о том, что лучше всего провести эти три матча.

Если бы у меня было 10 дней отдыха, я бы приспосабливался к подобным обстоятельствам», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, что матч между ПСЖ и «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 10-го апреля в Париже.

До матча с «сине-гранатовыми» парижане сыграют против «Ренна» в Кубке Франции 3-го апреля и против «Клермона» 6-го числа в рамках 28-го тура Лиги 1.