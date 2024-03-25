Де Лигт высказался о конкуренции в «Баварии»

Защитниквысказался о конкуренции в «Баварии». Сейчас игрок восстанавливается после травмы.

«Я начал сезон с травмы, что крайне неприятно. Мне потребовалось время, чтобы вернуть себе кондиции, а потом случилось повреждение колена.

Пропустил много матчей, а в "Баварии" такая конкуренция», — цитирует де Лигта Voetbal International.

24-летний де Лигт выступает за «Баварию» с лета 2022 года. За это время он провел 45 матчей за команду, забив 5 голов. Его трансферная стоимость — 65 миллионов евро.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» идет второй в таблице чемпионата Германии-2023/24, набрав 60 очков.