Гончаренко: Что‑то получалось в обороне, что‑то хотелось бы в атаке

Главный тренер екатеринбургскоговысказался о контрольном матче с(0:1).

«Первый и второй тайм провели примерно на одном уровне. Что‑то получалось в обороне, что‑то хотелось бы в атаке. "Зенит" понимает, что нужно быстро возвращаться в оборону при потере мяча. Игра получилось такой, как и ожидалось.

На каком этапе подготовки к сезону сейчас "Урал"? Можно сказать, что на начальном. Готовности (игрокам) хватает только на 45 минут», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют против «Аль-Фата» из Саудовской Аравии 28-го января. «Урал» встретится с «Локомотивом» 31-го числа.