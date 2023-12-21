Гендиректор «Боруссии» Д: Мы не являемся сторонником Суперлиги

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал решение Европейского суда по поводу дела с проектом Суперлиги.

«Дортмундская "Боруссия" детально изучит решение Европейского суда, как только мы получим полную информацию о причинах его принятия. Однако уже сейчас мы убеждены, что выводы, которые можно сделать из решения Европейского суда, не соответствуют тем, которые сейчас муссируются в СМИ.

Не зря в своём пресс-релизе Европейский суд уточнил, что данное решение не означает, что такие соревнования, как Суперлига, должны быть обязательно разрешены. Независимо от дискуссий вокруг этого решения, дортмундская "Боруссия" не является сторонником Суперлиги», — приводит слова Вацке официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что президент французской Лиги 1 Венсан Лабрюн также встал на сторону УЕФА, а глава «Реала» Флорентино Перес поддержал решение Европейского суда.

Напомним, что 21-го декабря суд признал незаконным тот факт, что УЕФА и ФИФА препятствовали созданию проекта Суперлиги в 2021-м году.