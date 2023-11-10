Мартинес: Я верил, что матч с «Ливерпулем» станет историческим для «Тулузы»

Главный тренер «Тулузы»высказался о победе в матче Лиги Европы над «Ливерпулем» (3:2).

«Перед игрой мы говорили о том, что этот день может стать историческим для нас, и о том, что нам действительно нужно это прочувствовать. Это придаёт что-то особенное, помогает сбалансировать уровень между командами и мотивирует наших болельщиков. Я должен поздравить команду, потому что с первой минуты и до последней они были невероятны.

Это нормально, что на последних минутах приходится терпеть, потому что они забросили много мячей в штрафную. На протяжении всей игры мы держались компактно, были очень умны и создавали хорошие моменты.

Мы должны понимать, что, когда играешь против таких команд, страдаешь до конца, но я думаю, что мы заслужили победу в этой игре», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Ливерпуль» с девятью очками лидирует в группе Е. «Тулуза» с семью очками идет на втором месте.