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    Мартинес: Я верил, что матч с «Ливерпулем» станет историческим для «Тулузы»

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    Главный тренер «Тулузы» Карлес Мартинес высказался о победе в матче Лиги Европы над «Ливерпулем» (3:2).

    Карлес Мартинес
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    Карлес Мартинес

    «Перед игрой мы говорили о том, что этот день может стать историческим для нас, и о том, что нам действительно нужно это прочувствовать. Это придаёт что-то особенное, помогает сбалансировать уровень между командами и мотивирует наших болельщиков. Я должен поздравить команду, потому что с первой минуты и до последней они были невероятны.

    Это нормально, что на последних минутах приходится терпеть, потому что они забросили много мячей в штрафную. На протяжении всей игры мы держались компактно, были очень умны и создавали хорошие моменты.

    Мы должны понимать, что, когда играешь против таких команд, страдаешь до конца, но я думаю, что мы заслужили победу в этой игре», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Ливерпуль» с девятью очками лидирует в группе Е. «Тулуза» с семью очками идет на втором месте.

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