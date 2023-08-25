«Бавария» подписала вратаря молодежной сборной Израиля

«Маккаби» Тель Авив на своем поле объявил о переходе вратаряв «Баварию».

«Мы расстроены уходом Даниэля, но горды этим переходом и желаем ему и его новому клубу, "Баварии", успехов во всех начинаниях в последующие годы», — сказано в заявлении израильского клуба.

Мюнхенский клуб заплатил за этот трансфер пять миллионов евро, плюс некоторые бонусы. Контракт подписан на пять лет.

В сезоне-2022/2023 Перец провел 37 матчей за «Маккаби» во всех турнирах. Вратарь со сборной Израиля сумел завоевать бронзовые медали молодёжного чемпионата мира — 2023.

Ранее появилась информация, что основной голкипер «Баварии» 37-летний Мануэль Нойер вернется в строй после перелома голени только в следующем году.