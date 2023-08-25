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    «Бавария» подписала вратаря молодежной сборной Израиля

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    «Маккаби» Тель Авив на своем поле объявил о переходе вратаря Даниэля Переца в «Баварию».

    Даниэль Перец
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    Даниэль Перец

    «Мы расстроены уходом Даниэля, но горды этим переходом и желаем ему и его новому клубу, "Баварии", успехов во всех начинаниях в последующие годы», — сказано в заявлении израильского клуба.

    Мюнхенский клуб заплатил за этот трансфер пять миллионов евро, плюс некоторые бонусы. Контракт подписан на пять лет.

    В сезоне-2022/2023 Перец провел 37 матчей за «Маккаби» во всех турнирах. Вратарь со сборной Израиля сумел завоевать бронзовые медали молодёжного чемпионата мира — 2023.

    Ранее появилась информация, что основной голкипер «Баварии» 37-летний Мануэль Нойер вернется в строй после перелома голени только в следующем году.

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