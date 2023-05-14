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    «Торино» без Миранчука переиграл «Верону»

    «Верона» — «Торино»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 35-го тура итальянской Серии А «Верона» в родных стенах проиграла «Торино» со счетом 0:1.

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    Единственным голом в матче отметился бывший игрок ЦСКА Никола Влашич.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Торино 0:1
    Гол: 0:1 Никола Влашич (29') Верона: Лоренцо Монтипо, Джанджакомо Маньяни (Диего Коппола, 23'), Исак Хин, Павел Давидович (Хуан Давид Кабаль Мурильо, 46'), Давиде Фараони (Фабио Депаоли, 77'), Адриен Тамез, Оливер Абильгор, Дарко Лазович, Сириль Нгонж, Симоне Верди (Ондрей Дуда, 46'), Милан Дюрич Торино: Антонио Санабрия (Пьетро Пеллегри, 69'), Никола Влашич (Демба Сек, 60'), Янн Карамо, Мергим Войвода, Иван Илич, Самуэле Риччи, Уилфрид Стефан Синго, Рикардо Родригес, Алессандро Буонджорно, Коффи Джиджи (Перр Схюрс, 69'), Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Иван Илич (25'), Адриен Тамез (45 + 2'), Коффи Джиджи (63'), Оливер Абильгор (71'), Фабио Депаоли (79')

    Таким образом, «Торино» набрал 49 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А. У «Вероны» 30 пунктов и семнадцатая строчка.

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