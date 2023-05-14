ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Арсенал» — «Брайтон». Онлайн
  • 18:28
    • «Ахмат» разгромил «Динамо» в Москве
  • 17:56
    • «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Эвертон»
  • 17:21
    • Галактионов ответил на вопрос о продлении контракта с Дзюбой
  • 16:06
    • «Крылья Советов» и «Локомотив» поделили очки
  • 15:46
    • Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Риме
    Все новости спорта

    «Брентфорд» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом»

    «Брентфорд» — «Вест Хэм»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Брентфорд Вест Хэм
    «Брентфорд» обыграл «Вест Хэм» (2:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

    «Брентфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брентфорд»

    Хозяева забили первый гол на 20-й минуте встречи. Полузащитник «Брентфорда» Брайан Мбемо получил отличную передачу от партнера и вышел один на один с голкипером соперника. Футболист отправил мяч в левый нижний угол ворот — 1:0.

    В концовке первого тайме полузащитник хозяев Йоан Висса подобрал мяч на отскоке и оправил его в левый угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Вест Хэм 2:0
    Голы: 1:0 Брайан Мбемо (20'), 2:0 Йоан Висса (43') Брентфорд: Дэвид Райа, Аарон Хики (Мадс Роэрслев Расмуссен, 85'), Этан Пиннок, Бен Ми, Рико Генри, Миккель Дамсгор (Шандон Баптист, 77'), Витали Янельт, Матиас Йенсен (Фрэнк Аниика, 70'), Брайан Мбемо, Йоан Висса (Джош да Силва, 78'), Кевин Шаде (Саман Годдос, 86') Вест Хэм: Дэнни Ингс (Джаррод Боуэн, 83'), Максвелл Корне (Саид Бенрахма, 58'), Мануэль Лансини, Пабло Форнальс (Divin Mubama, 58'), Флинн Даунс, Томаш Соучек (Деклан Райс, 58'), Эмерсон, Анджело Огбонна, Наиф Агер, Бенджамин Джонсон, Лукаш Фабиански Предупреждение: Аарон Хики (77')

    После этого матча «Брентфорд» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками в активе. «Вест Хэм» остается на 15-й строчке (37).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» быстро оформит чемпионство
  • «Эспаньол» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Канониры» быстро разберутся с «чайками»
  • «Арсенал» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Казахстан не избежит разгрома?
  • Чехия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чехия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата — Ланус
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  3.65
  • Экспресс дня 15 мая
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры