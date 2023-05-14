«Брентфорд» — «Вест Хэм»: счет матча 2:0, обзор голов

обыграл(2:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

Хозяева забили первый гол на 20-й минуте встречи. Полузащитник «Брентфорда» Брайан Мбемо получил отличную передачу от партнера и вышел один на один с голкипером соперника. Футболист отправил мяч в левый нижний угол ворот — 1:0.

В концовке первого тайме полузащитник хозяев Йоан Висса подобрал мяч на отскоке и оправил его в левый угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Вест Хэм 2:0 Голы: 1:0 Брайан Мбемо (20'), 2:0 Йоан Висса (43') Брентфорд: Дэвид Райа, Аарон Хики (Мадс Роэрслев Расмуссен, 85'), Этан Пиннок, Бен Ми, Рико Генри, Миккель Дамсгор (Шандон Баптист, 77'), Витали Янельт, Матиас Йенсен (Фрэнк Аниика, 70'), Брайан Мбемо, Йоан Висса (Джош да Силва, 78'), Кевин Шаде (Саман Годдос, 86') Вест Хэм: Дэнни Ингс (Джаррод Боуэн, 83'), Максвелл Корне (Саид Бенрахма, 58'), Мануэль Лансини, Пабло Форнальс (Divin Mubama, 58'), Флинн Даунс, Томаш Соучек (Деклан Райс, 58'), Эмерсон, Анджело Огбонна, Наиф Агер, Бенджамин Джонсон, Лукаш Фабиански Предупреждение: Аарон Хики (77')

После этого матча «Брентфорд» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками в активе. «Вест Хэм» остается на 15-й строчке (37).