Хави о предстоящем матче с «Реалом»: «Барселона» будет играть активнее

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча с мадридскимв рамках 26-го тура испанской Примеры.

«Мы постараемся доминировать в матче больше, чем в предыдущей встрече с "Реалом". "Барселона" будет стараться играть активнее, чем на "Сантьяго Бернабеу" в Кубке Испании.

Уверен, что эта игра будет напряжённой, любое класико непредсказуемо. Не имеет значения, как проходит тот или иной матч с "Реалом".

Посмотрим, сможет ли "Барселона" доминировать в матче. Думаю, мы способны на это, даже без Педри. Победа будет серьёзным ударом для соперника в турнирной таблице. Не окончательным, но хорошим», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры с 65-ю очками в активе. «Реал» располагается на 2-й строчке.

Игра между этими командами состоится 19 марта в 23:00 мск. Прогноз на этот матч можно посмотреть тут.