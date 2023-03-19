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    Хави о предстоящем матче с «Реалом»: «Барселона» будет играть активнее

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    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в рамках 26-го тура испанской Примеры.

    Хави
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    Хави

    «Мы постараемся доминировать в матче больше, чем в предыдущей встрече с "Реалом". "Барселона" будет стараться играть активнее, чем на "Сантьяго Бернабеу" в Кубке Испании.

    Уверен, что эта игра будет напряжённой, любое класико непредсказуемо. Не имеет значения, как проходит тот или иной матч с "Реалом".

    Посмотрим, сможет ли "Барселона" доминировать в матче. Думаю, мы способны на это, даже без Педри. Победа будет серьёзным ударом для соперника в турнирной таблице. Не окончательным, но хорошим», — приводит слова Хави Marca.

    «Барселона» занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры с 65-ю очками в активе. «Реал» располагается на 2-й строчке.

    Игра между этими командами состоится 19 марта в 23:00 мск. Прогноз на этот матч можно посмотреть тут.

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