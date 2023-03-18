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    «Астон Вилла» разбила «Борнмут», «Лидс» одолел «Вулверхэмптон»

    «Астон Вилла» — «Борнмут»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 28-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» на своем поле переиграла «Борнмут» со счетом 3:0.

    «Астон Вилла»
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    «Астон Вилла»

    Авторами голов в этом противостоянии стали Дуглас Луис, Джейкоб Рэмзи и Эмилиано Буэндия.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Борнмут 3:0
    Голы: 1:0 Дуглас Луис (7'), 2:0 Джейкоб Рэмси (80'), 3:0 Эмилиано Буэндия (89') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Алекс Морено, Джон МакГинн (Калум Чемберс, 90'), Дуглас Луис, Леон Бэйли (Бертран Траоре, 65'), Эмилиано Буэндия (Джон Дуран, 90'), Джейкоб Рэмси, Олли Уоткинс Борнмут: Доминик Соланке, Филип Биллинг (Киффер Мур, 90'), Джейдон Энтони (Энтойн Семеньо, 59'), Хефферсон Лерма, Джо Ротуэлл (Хамед Траоре Жуниор, 59'), Данго Уаттара (Матиас Винья, 90'), Ллойд Келли, Маркос Сенеси, Джек Стивенс, Адам Смит (Дэвид Брукс, 79'), Нето Предупреждения: Филип Биллинг (14'), Джон МакГинн (36'), Хефферсон Лерма (58'), Маркос Сенеси (66'), Джек Стивенс (79')

    Победа позволила «Астон Вилле» набрать 38 очков и подняться на десятое место в турнирной таблице, у «Борнмута» осталось 24 пункта и 19-я, предпоследняя позиция.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Лидс» на выезде сломил сопротивление «Вулверхэмптона» со счетом 4:2.

    На точные удары Джека Харрисона, Люка Эйлинга,Расмуса Кристенсена и Родриго хозяева ответили голами Джонни и Матеуса Куньи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Лидс 2:3
    Голы: 0:1 Джек Харрисон (6'), 0:2 Люк Эйлинг (49'), 0:3 Расмус Кристенсен (62'), 1:3 Хонни Отто (65'), 2:3 Матеус Кунья (73'), 2:4 Родриго (90 + 7') Вулверхэмптон: Жозе Са, Нелсон Семеду (Матеус Кунья, 57'), Крэйг Доусон (Нэйтан Коллинз, 46'), Макс Килман, Хонни Отто, Рубен Невеш (Жоау Моутинью, 76'), Марио Лемина, Joao Gomes, Даниэл Поденсе (Адама Траоре, 57'), Педру Нету (Пабло Сарабия, 46'), Рауль Хименес Лидс: Патрик Бэмфорд (Родриго, 67'), Wilfried Gnonto (Расмус Кристенсен, 61'), Бренден Ааронсон (Крисенсио Саммервилл, 81'), Джек Харрисон, Марк Рока, Уэстон Маккенни, Хуниор Фирпо (Паскаль Стрёйк, 81'), Максимилиан Вебер, Робин Кох, Люк Эйлинг, Иллан Меслье Предупреждения: Люк Эйлинг (24'), Крэйг Доусон (38'), Хуниор Фирпо (45 + 2'), Уэстон Маккенни (45 + 3'), Нелсон Семеду (53'), Марк Рока (75'), Joao Gomes (87') Удаление: Хонни Отто (84')

    «Лидс» набрал 26 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Вулвз» 27 пунктов и 13-я строчка.

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