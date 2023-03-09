Игонин поделился ожиданиями от матча сборной России с Ираком в Санкт-Петербурге

Генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербургавысказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с Ираком, который состоится 26 марта.

«Здорово, что сборная России снова может играть матчи у себя дома. Мы адаптируемся к условиям, в которых находимся. Нам всё-таки интересно посмотреть, что у нас происходит в сборной: какие произошли изменения, да и какой она видится главному тренеру в ближайшем будущем.

Думаю, болельщики должны прийти и получить удовольствие как от пребывания на стадионе, так и от самой игры.

Что касается уровня Ирака, то соперники сейчас немножко сложнее. С другой стороны, мы всё время ориентированы на европейский футбол и на их лучшие сборные.

Прошедший чемпионат мира показывает, что сборные, которые мы сейчас обсуждаем, в том числе Ирак, развиваются достаточно быстро. Футбол у них очень хорошего качества. Не стоит забывать, что во всём мире футбол развивается — нам нужно за этим обязательно следить», — сказал Игонин Чемпионату.

Сборная России сыграет 2 товарищеских матча. Первую встречу команда Валерия Карпина проведет 23 марта со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.