Конте: Мне не в чем упрекнуть игроков «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма»поделился комментарием после ничьей с «Миланом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первом матче обеим командам не хватало ключевых игроков. "Милану" удалось вернуть их в строй к сегодняшнему поединку. Меньян — очень важный игрок в их команде. Он здорово играет ногами и эффективно уходил из-под нашего прессинга.

В первом тайме нам не хватало терпения. Мы ставили перед собой задачу идти вперед с первых минут и применять высокий прессинг, но "Милан" хорошо с ним справлялся. Я не могу упрекать ребят, потому что они сделали все возможное.

Думаю, что мы в середине нашего пути. Мы заметно прибавили по сравнению с прошлым годом и должны становиться еще лучше. Думаю, в таких матчах нам не хватает лидера, который мог бы решить исход в нашу пользу. Теперь надо переключаться на чемпионат и как можно лучше завершить сезон», — цитирует Контепресс-служба УЕФА.

Напомним, что «шпоры» вылетели из турнира, уступив по сумме двух матчей (0:1, 0:0).