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    Аллегри: Сейчас бессмысленно говорить о скудетто и ЛЕ

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал шансы команды завоевать трофеи в этом сезоне.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Мы провели всего 11 матчей. Говорить о скудетто бессмысленно.

    Сейчас мы должны действовать, у нас есть шанс сделать это завтра. "Наполи" делает необыкновенные вещи, как и "Милан", "Лацио", "Интер" и "Рома" Мы отстаем. Цель — сократить отставание, осталось 27 матчей.

    Завтрашний матч с [»Лечче«] будет сложным, мы должны быть на одном уровне с ними и бегать столько же, сколько они. Если что, нужно быть готовыми к грязной игре.

    Сейчас бессмысленно думать о Лиге Европы, мы должны переключиться и сосредоточиться на Серии А. Завтра будет сложная игра. "Лечче" сыграл вничью с "Фиорентиной" и "Салернитаной", они хорошо организованы и могут быть опасны в контратаках.

    Мы должны выйти из сложившейся ситуации, но мы не сделаем это за один матч. У этих футболистов есть моральные ценности, и я очень на них рассчитываю», — цитирует Аллегри Football Italia.

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